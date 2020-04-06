Эксклюзив
Инновации и автоматизация могут преодолеть любые проблемы
Рахул Гайвала (Rahul Gaywala), генеральный директор STPL, работает в Sahajanand Group с 1993 года, и за время своей работы в STPL проявил себя как новатор и технократ. В своей компании Рахул управляет развитием бизнеса, исследованиями и разработками...
06 апреля 2020
Мемориальный фонд Фаберже продолжает выполнять поставленные задачи
На вопросы отраслевого информационного агентства Rough & Polished отвечает Валентин Скурлов - почетный академик Российской академии художеств, кандидат искусствоведения, профессор, ученый секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь...
30 марта 2020
Гаэтано Кавальери: «Мы должны защищать долгосрочное здоровье нашей промышленности»
Всемирная ювелирная конфедерация (Confédération International de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO) представляет отрасль производства ювелирных изделий, начиная от добычи драгоценных металлов и камней...
23 марта 2020
Сьерра-Леоне обдумывает вопрос о создании компании для покупки алмазов у старателей
Сьерра-Леоне пересмотрит свой закон о рудниках и полезных ископаемых, который, среди прочих вопросов, проложит путь к созданию государственной компании, которая сможет закупать алмазы у старателей, заявил чиновник. Генеральный директор Национального...
16 марта 2020
Дэвид Блок, руководитель Sarine Technologies, считает, что в ближайшие годы искусственный интеллект будет играть более важную роль в отрасли
Получив степень магистра по бизнес-администрированию по совместной программе MBA ведущей американской школы менеджмента им. Келлога (Kellogg) и школы менеджмента им. Реканати (Recanati) Тель-Авивского университета, а также степень бакалавра...
10 марта 2020
Молодые диамантеры Антверпена пожертвовали медицинские маски больницам
Пожертвование сделано за счет благотворительных взносов, собранных в антверпенском алмазном сообществе при поддержке биржи Antwerpsche DiamantKring, Алмазного клуба Антверпена (Antwerp Diamond Club) и отраслевым профсоюзом SBD.
«Наша инициатива была поддержана на всех уровнях нашего сообщества: организациями, торговцами, полировщики. Мы благодарны всем им за то, что смогли сделать что-то значимое для тех, кто каждый день ставит под угрозу свою жизнь», - заявил Ален Злайет (Alain Zlayet), представитель YDA.
В Антверпене число зараженных коронавирусной инфекцией на данный момент составляет около 930 человек.
Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished