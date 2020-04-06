Ангола пересматривает базовую цену на алмазы - СМИ

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Фото: DWillaims (Pixabay)







Доходы страны от алмазов за период с 2018 года по 2019 год выросли на 6,2%, до $1,29 млрд, по сравнению с $1,22 млрд, полученными в период c 2017 года по 2018 год.

В 2020 году Ангола намерена добыть 14 миллионов каратов алмазов.

Сообщается также, что Sociedade Mineira de Catoca приостановила работу на новых концессиях в попытке предотвратить распространение коронавируса Covid-19.

В заявлении компании говорится, что она поддерживает несколько служб в соответствии с инструкциями органов здравоохранения.

Компании Catoca принадлежит четвертый по величине алмазный рудник в мире, на долю которого приходится более 75% алмазов, добываемых в Анголе.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished Доходы страны от алмазов за период с 2018 года по 2019 год выросли на 6,2%, до $1,29 млрд, по сравнению с $1,22 млрд, полученными в период c 2017 года по 2018 год.В 2020 году Ангола намерена добыть 14 миллионов каратов алмазов.Сообщается также, что Sociedade Mineira de Catoca приостановила работу на новых концессиях в попытке предотвратить распространение коронавируса Covid-19.В заявлении компании говорится, что она поддерживает несколько служб в соответствии с инструкциями органов здравоохранения.Компании Catoca принадлежит четвертый по величине алмазный рудник в мире, на долю которого приходится более 75% алмазов, добываемых в Анголе.

Правительство Анголы будет работать с ориентировочной ценой в $100,3 за карат для производства и продажи алмазов на международном рынке.Агентство Macauhub привело слова министра финансов страны Веры Дейвс (Vera Daves), которая заявила, что средняя цена за алмазы в каратах упала по сравнению с $162 за карат ранее.Новое правительство Анголы предпринимает усилия по реформированию алмазной промышленности, которая была покрыта завесой секретности.