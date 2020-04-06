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10 марта 2020

Выставке Baselworld грозит закрытие

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Крупнейшая в мире выставка часов и ювелирных изделий Baselworld, проводимая ежегодно в швейцарском Базеле, находится под угрозой закрытия, пишет швейцарская газета Temps.  

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Фото: Baselworld


Издание ссылается на письмо разгневанных экспонентов, которые угрожают навсегда отвернуться от ярмарки, если им полностью не возместят расходы, которые они понесли в связи с отменой очередной выставочной сессии из-за пандемии коронавируса COVID -19.
Экспонентам было предложено финансовое соглашение, которое они сочли недостаточным, и теперь требуют от организаторов полного возврата денег. Вслед за швейцарскими компаниями, оплатившими участие в выставке 2020 года, к их к ходатайству о полном возврате средств  присоединились члены итальянских, французских и немецких торговых ассоциаций.
Baselworld в течение последних двух лет переживает период турбулентности из-за сокращения числа участников и посетителей, отмечает отраслевое издание Diamond Loupe.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished

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