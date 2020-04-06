Эксклюзив

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Рахул Гайвала (Rahul Gaywala), генеральный директор STPL, работает в Sahajanand Group с 1993 года, и за время своей работы в STPL проявил себя как новатор и технократ. В своей компании Рахул управляет развитием бизнеса, исследованиями и разработками...

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Гаэтано Кавальери: «Мы должны защищать долгосрочное здоровье нашей промышленности»

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10 марта 2020

HKTDC: ювелирные выставки в Гонконге пройдут 3-6 августа

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Совет по развитию торговли в Гонконге (Hong Kong Trade Development Council, HKTDC) заявил, что перенесенные Гонконгская международная выставка бриллиантов, драгоценных камней и жемчуга и Гонконгская международная ювелирная выставка состоятся с 3 по 6 августа 2020 года.
По словам организации, этот шаг был предпринят для безопасности экспонентов и покупателей и с учетом обязательного карантина лиц, прибывающих в Гонконг из-за рубежа.
HKTDC также сообщил, что 1 апреля 2020 года совет начал весеннюю виртуальную выставку @ hktdc.com Sourcing, которая будет длится месяц. Организация выразила надежду, что это поможет игрокам отрасли использовать деловые возможности и установить контакты с покупателями во время традиционного сезона пиковых поставок. HKTDC также сообщил, что предоставит услугу сопоставления бизнеса  с видеоконференциями «O2O Business Connect» для покупателей, которые не могут посетить ярмарки.
HKTDC надеется, что онлайн-мероприятия вместе с физическими выставками в августе дополнят друг друга и увеличат спрос покупателей на представленные товары.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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