Эксклюзив

Инновации и автоматизация могут преодолеть любые проблемы

Рахул Гайвала (Rahul Gaywala), генеральный директор STPL, работает в Sahajanand Group с 1993 года, и за время своей работы в STPL проявил себя как новатор и технократ. В своей компании Рахул управляет развитием бизнеса, исследованиями и разработками...

06 апреля 2020

Мемориальный фонд Фаберже продолжает выполнять поставленные задачи

На вопросы отраслевого информационного агентства Rough & Polished отвечает Валентин Скурлов - почетный академик Российской академии художеств, кандидат искусствоведения, профессор, ученый секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь...

30 марта 2020

Гаэтано Кавальери: «Мы должны защищать долгосрочное здоровье нашей промышленности»

Всемирная ювелирная конфедерация (Confédération International de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO) представляет отрасль производства ювелирных изделий, начиная от добычи драгоценных металлов и камней...

23 марта 2020

Сьерра-Леоне обдумывает вопрос о создании компании для покупки алмазов у старателей

Сьерра-Леоне пересмотрит свой закон о рудниках и полезных ископаемых, который, среди прочих вопросов, проложит путь к созданию государственной компании, которая сможет закупать алмазы у старателей, заявил чиновник. Генеральный директор Национального...

16 марта 2020

Дэвид Блок, руководитель Sarine Technologies, считает, что в ближайшие годы искусственный интеллект будет играть более важную роль в отрасли

Получив степень магистра по бизнес-администрированию по совместной программе MBA ведущей американской школы менеджмента им. Келлога (Kellogg) и школы менеджмента им. Реканати (Recanati) Тель-Авивского университета, а также степень бакалавра...

10 марта 2020

Продажи алмазов BlueRock в первом квартале выросли

Сегодня
Новости

BlueRock Diamonds заявила, что за первые три месяца 2020 года компания продала 3 267 каратов алмазов, добытых на алмазном руднике Кареевлей (Kareevlei) в Южной Африке. Данный показатель на 77% превышает отметку прошлого года в 1 847 каратов.
Тем не менее в первом квартале года средняя цена за карат снизилась на 12%, до $327 за карат с $371 за карат в первом квартале 2019 года. 

news_23072019_blue_rock_diamonds.png
Фото: BlueRock


«Цены на камни до середины февраля соответствовали ожиданиям, учитывая нехватку дорогостоящих алмазов в этот период, - сказал исполнительный председатель BlueRock Майк Хьюстон (Mike Houston). - Компания продолжала добывать высококачественные алмазы весом от 1 до 5 каратов».
Он добавил, что восстановление рынка было омрачено пандемией Covid-19, которая охватила весь мир и привела к временному закрытию рудника Кареевлей в прошлом месяце.
«До того, как мы столкнулись с пандемией, BlueRock показала хорошие результаты, показатели за первый квартал были значительно лучше, чем в предыдущем году, несмотря на то, что выпало более 18 дюймов осадков, и мы потеряли восемь дней производства из-за карантина в Южной Африке», - сказал Хьюстон.
Запас алмазов и дробленого материала на поверхности Кареевлей оценивается в 30 000 тонн, что соответствует примерно 15 дням производства.
В компании заявили, что этот материал будет использоваться для быстрого возврата к целевым уровням производства.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough & Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2020
Rough and Polished