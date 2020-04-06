Кризис COVID-19: De Beers выделила $2,5 млн Ботсване и Намибии

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На сегодняшний день Намибия зарегистрировала 13 положительных случаев Covid-19, три человека с тех пор выздоровели, в то время как Ботсвана сообщила о шести случаях с одним пострадавшим.De Beers недавно отменила свой третий сайт в этом году, который должен был завершиться в прошлую пятницу, из-за пандемии коронавируса COVID-19.«[Отмена] обусловлена ограничениями общественного здравоохранения на передвижение людей и товаров в Ботсване, Южной Африке и Индии, которые запрещают клиентам совершать поездки и препятствуют доставке товаров на предприятия в различных частях мира», - говорится в заявлении De Beers.Как сообщалось на прошлой неделе, De Beers позволила своим клиентам отложить приобретение 100% алмазного сырья, выделенного для них в рамках третьего сайта, на более поздний срок в этом году.Группа De Beers также заявила, что будет продолжать искать инновационные способы удовлетворения потребностей сайтхолдеров в поставках алмазного сырья в ближайшие недели.De Beers заработала 355 млн долларов США в ходе второго цикла продаж алмазов по сравнению с 496 млн долларов годом ранее и 551 млн долларов в предыдущем месяце.