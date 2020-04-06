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10 марта 2020

HRD Antwerp запустила дистанционный курс обучения ювелирному дизайн

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hrd_logo.pngАлмазная лаборатория HRD Antwerp, являющаяся также поставщиком образовательных услуг, успешно организовала свой первый электронный курс ювелирного дизайна для Китая. Компания ранее предлагала курсы онлайн-продаж ювелирных изделий в рамках собственной программы онлайн-образования.
При помощи международных обучающих онлайн-платформ CCTalk, Dingtalk и iPad слушатели  прошли 11-дневный курс обучения ювелирному дизайну, ежедневно включавший 2,5 часов занятий в виртуальном классе, которые проводил на китайском языке приглашенный преподаватель.
«Предложение онлайн-курсов сейчас более актуально, чем когда-либо. Профессионалы отрасли по всему миру ищут способы расширить свои знания, а HRD Antwerp опирается на свой многолетний опыт и отличную репутацию центра знаний. Отсюда возникла целесообразность  связать эту данность и предложить дистанционный курс обучения ювелирному дизайну», - прокомментировала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp РЛР Антверпен.
При этом в HRD Antwerp заявляют, что рассматривает возможность дальнейшего расширения концепции электронного обучения в глобальном масштабе, пишет Diamond loupe. 

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished

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