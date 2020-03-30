АЛРОСА выделила более 165 млн рублей на борьбу с коронавирусом

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АЛРОСА направила более 165,6 млн рублей на меры для противодействия распространению нового коронавируса в Якутии. В частности, компания выделила 147 млн рублей для обеспечения необходимыми медикаментами и медицинским оборудованием, поставки которых в Мирнинский и Ленский районы начались в начале марта. В настоящее время закупаются мини-лаборатории экспресс-диагностики для выявления коронавируса, а также наборы соответствующих реагентов и тестов на общую сумму более 62 млн рублей.Районным и городским больницам Мирного, Ленска и пгт. Айхал в ближайшее время будут направлены средства в сумме 24,7 млн рублей для приобретения антибактериальных и противовирусных препаратов, растворов для ингаляций, гормонов, инфузионных растворов, медицинский изделий и т.д. Еще 21 млн рублей будет направлен на закупку для больниц оборудования высокопоточной оксигенации (аппаратов ИВЛ) в комплекте с кислородными концентраторами и прикроватными мониторами.Ранее также сообщалось, что генеральный директор компании Сергей Иванов направляет на помощь алмазной провинции еще 18,5 млн рублей из личных средств, полученных от продажи части принадлежащих ему акций АЛРОСА.