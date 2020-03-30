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Индийская компания Titan выживет, несмотря на замедление торговли

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Компания Titan, член группы компаний Tata, закрыла большинство своих производственных подразделений в связи с режимом карантина. Кроме того, из-за закрытия торговых центров розничные магазины компании - Tanishq, CaratLane и World of Titan - также были закрыты во многих местах. 
Таким образом, согласно сообщению в BusinessLine, такая ситуация отразится на прибыли в четвертом квартале 2019-20 года, которая, скорее всего, сильно упадет.
Рост за первые девять месяцев 2020-го финансового года, хотя и выше промышленного уровня, был ниже, чем в прошлом году. Падение дискреционных потребительских расходов привело к резкому снижению выручки от продаж в граммах во 2 и 3 кварталах - на 14% и 5% соответственно в годовом исчислении.
За первые девять месяцев 2020 финансового года прибыль компании выросла на 8%. Учитывая текущий слабый спрос, ожидается, что выручка за полный 2020 финансовый год вырастет на 5%.
За первые девять месяцев 2020 финансового года рентабельность по операционной прибыли составила 12,3% по сравнению с 11,6% за аналогичный период прошлого года. Увеличение рентабельности происходит благодаря экономии средств и увеличению продаж.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished
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