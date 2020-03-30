Сотни алмазных трейдеров в поисках альтернативной платформы для торговли бриллиантами

Фото: Brilliant Trading Company
Большая группа международных производителей и трейдеров объединилась в поисках независимой, прозрачной и инновационной платформы для торговли бриллиантами.
Как сообщается в заявлении этой группы, распространенном компанией Ya'akov Almor Marketing Communications & Strategy, данная инициатива родилась 20 марта 2020 года сразу после того, как Rapaport Group (RG), которая управляет ведущей в алмазной отрасли платформой для торговли бриллиантами и системой индексов цен, в одностороннем порядке скорректировала в среднем на пять-семь процентов цены примерно на 95 процентов категорий, перечисленных в индексе цен на круглые и фантазийные бриллианты от 20 марта. Односторонняя корректировка RG своего индекса цен вызвала беспрецедентный ажиотаж в мировой торговле бриллиантами.
Алмазные трейдеры совместно объявили, что они будут использовать индекс RG на бриллианты, опубликованный 6 марта 2020 года, в качестве ориентира до тех пор, пока алмазной промышленности не будет представлена новая, независимая, непредвзятая и прозрачная альтернатива.
В этой связи члены инициативной группы приняли решение отозвать с торговой платформы RG запасы своих бриллиантов, заявив, что как коллектив они больше не хотят зависеть от индекса цен компании и уже размещают свои товарные активы на других действующих платформах.
Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished