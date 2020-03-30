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10 марта 2020

Сотни алмазных трейдеров в поисках альтернативной платформы для торговли бриллиантами

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Фото: Brilliant Trading Company

Большая группа международных производителей и трейдеров объединилась в поисках независимой, прозрачной и инновационной платформы для торговли бриллиантами.
Как сообщается в заявлении этой группы, распространенном компанией Ya'akov Almor Marketing Communications & Strategy, данная инициатива родилась 20 марта 2020 года сразу после того, как Rapaport Group (RG), которая управляет ведущей в алмазной отрасли платформой для торговли бриллиантами и системой индексов цен, в одностороннем порядке скорректировала в среднем на пять-семь процентов цены примерно на 95 процентов категорий, перечисленных в индексе цен на круглые и фантазийные бриллианты от 20 марта. Односторонняя корректировка RG своего индекса цен вызвала беспрецедентный ажиотаж в мировой торговле бриллиантами.
Алмазные трейдеры совместно объявили, что они будут использовать индекс RG на бриллианты, опубликованный 6 марта 2020 года, в качестве ориентира до тех пор, пока алмазной промышленности не будет представлена новая, независимая, непредвзятая и прозрачная альтернатива.
Тем временем Всемирная федерация алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) объявила, что в настоящее время она работает над созданием современной торговой платформы, доступной для использования членами всех бирж (www.get-diamonds.com). Очень скоро она будет доступна для алмазной промышленности и торговли в целом.
Торговцы и производители из крупнейших алмазных центров - Мумбая, Антверпена, Тель-Авива, Нью-Йорка и Дубая – высказали свои жалобы и возражения в отношении недавно опубликованного RG индекса цен на круглые и фантазийные бриллианты. Согласно озвученным участниками онлайн-дискуссий аргументам, на протяжении многих лет RG управляла непрозрачным образом ведущей системой индексов цен в торговле и диктовала цены на бриллианты, пересматривая их в сторону повышения или понижения, но не приводя при этом какого-либо обоснования или механизма, лежащего в основе процесса принятия решений. Нынешний замедленный ритм торговли бриллиантами не является результатом фундаментальных факторов спроса и предложения, и последние цены на ограненные камни, опубликованные RG, не отражают торговые цены на мировом оптовом алмазном рынке, отмечается в заявлении группы алмазных трейдеров.
В этой связи члены инициативной группы приняли решение отозвать с торговой платформы RG запасы своих бриллиантов, заявив, что как коллектив они больше не хотят зависеть от индекса цен компании и уже размещают свои товарные активы на других действующих платформах.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished

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