Эксклюзив

Инновации и автоматизация могут преодолеть любые проблемы

Рахул Гайвала (Rahul Gaywala), генеральный директор STPL, работает в Sahajanand Group с 1993 года, и за время своей работы в STPL проявил себя как новатор и технократ. В своей компании Рахул управляет развитием бизнеса, исследованиями и разработками...

Вчера

Мемориальный фонд Фаберже продолжает выполнять поставленные задачи

На вопросы отраслевого информационного агентства Rough & Polished отвечает Валентин Скурлов - почетный академик Российской академии художеств, кандидат искусствоведения, профессор, ученый секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь...

30 марта 2020

Гаэтано Кавальери: «Мы должны защищать долгосрочное здоровье нашей промышленности»

Всемирная ювелирная конфедерация (Confédération International de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO) представляет отрасль производства ювелирных изделий, начиная от добычи драгоценных металлов и камней...

23 марта 2020

Сьерра-Леоне обдумывает вопрос о создании компании для покупки алмазов у старателей

Сьерра-Леоне пересмотрит свой закон о рудниках и полезных ископаемых, который, среди прочих вопросов, проложит путь к созданию государственной компании, которая сможет закупать алмазы у старателей, заявил чиновник. Генеральный директор Национального...

16 марта 2020

Дэвид Блок, руководитель Sarine Technologies, считает, что в ближайшие годы искусственный интеллект будет играть более важную роль в отрасли

Получив степень магистра по бизнес-администрированию по совместной программе MBA ведущей американской школы менеджмента им. Келлога (Kellogg) и школы менеджмента им. Реканати (Recanati) Тель-Авивского университета, а также степень бакалавра...

10 марта 2020

AGS проведет виртуальный конклав

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Новости

AGS_logo.pngАмериканское геммологическое общество (American Gem Society, AGS) объявило о своей первой виртуальной конференции «Connect. Engage. Learn», которая состоится 27-28 апреля 2020 года.
В этом году общество проведет до восьми часов обучения с групповыми дискуссиями и участием отраслевых спикеров, которые поговорят на такие темы, как «Корпоративная социальная ответственность: как помогать обществу и приумножать бизнес», «Искусство создания историй: будущее розничной торговли 2.0», «Искусство личной торговли» и «Розничные и торговые тренды 2020 года». На повестке дня также другие сессии, посвященные маркетингу, продажам и управлению бизнесом.
Конференция будет бесплатной для всех участников AGS.
AGS - это некоммерческая торговая ассоциация профессионалов ювелирного искусства, занимающаяся установлением, поддержанием и продвижением самых высоких образцов этического и профессионального поведения посредством образования, аккредитации и повторной сертификации своих членов, разработки геммологических стандартов и проведения геммологических исследований.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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