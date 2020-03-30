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10 марта 2020

Graff намерена завоевать рынок парфюмерии

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Компания Graff в сотрудничестве с международными парфюмерами создала коллекцию парфюмерии, вдохновленную бриллиантом Lesedi La Rona весом 302,37 карата, сообщает The New York Times. 

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              Фото: Graff


Духи были созданы из лучших ингредиентов - специалистам потребовалось два года, чтобы придумать новый тонкий аромат.
Эти духи отражают «ценности Graff», сказал Лоуренс Графф (Laurence Graff), основатель и председатель компании.
Как сообщается, коллекция ароматов представлена ​​в хрустальных флаконах - дань уважения алмазу Lesedi La Rona, который огранен в форме изумруда.
Ожидается, что с сентября духи будут продаваться на онлайн-платформе Harrods за 270 фунтов стерлингов (343 доллара США) за 100 миллилитров.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург


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