Graff намерена завоевать рынок парфюмерии

Фото: Graff

Духи были созданы из лучших ингредиентов - специалистам потребовалось два года, чтобы придумать новый тонкий аромат.Эти духи отражают «ценности Graff», сказал Лоуренс Графф (Laurence Graff), основатель и председатель компании.Как сообщается, коллекция ароматов представлена ​​в хрустальных флаконах - дань уважения алмазу Lesedi La Rona, который огранен в форме изумруда.Ожидается, что с сентября духи будут продаваться на онлайн-платформе Harrods за 270 фунтов стерлингов (343 доллара США) за 100 миллилитров.



