Кимберлийский процесс может ввести цифровые сертификаты

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Кимберлийский процесс (КП), который в настоящее время возглавляет Россия, тестирует использование цифровых сертификатов для поставок алмазного сырья в целях повышения «эффективности и снижения уровня мошенничества».«Цифровой обмен данными значительно повысит эффективность экспортных [и] импортных операций, а также ускорит обмен статистикой между участниками КП», - привело агентство Rapaport заявление российского представителя КП, который предпочел остаться неназванным.Россия проверит идею с предоставлением сертификатов для экспорта в отдельные страны.Страны-участницы будут сами определять должностных лиц, чьи электронные подписи будут действительными для подтверждения легитимности сертификата КП.Как сообщает Rapaport, страны-экспортеры и импортеры будут обмениваться уникальными кодами для подтверждения, что кто-то в органах власти утвердил этот документ.Кроме того, чиновник из национального органа должен будет физически подписать бумажный сертификат - декларирующий, что алмазы отвечают требованиям КП до того, как экспорт будет осуществлен.В конце концов, Россия намерена заменить бумажные сертификаты QR-кодами на партиях алмазов, что позволит импортерам проверить, соответствует ли сертификат содержимому партий камней, сказал представитель пресс-службы.Исполнительный директор Всемирного алмазного совета (World Diamond Council, WDC) Элоди Дагузан (Elodie Daguzan) заявила, что цифровые сертификаты, вероятно, будут в повестке дня виртуальной межсессионной встречи КП в июне.«Российское предложение определенно является интересным, и оно будет детально оценено различными участвующими органами КП, - сказала Дагузан. - В этом контексте нам также необходимо изучить, какой уровень цифровизации может быть разумно достигнут всеми участниками КП и какой ценой».