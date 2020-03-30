Gem Diamonds привлекла $6,7 млн от второго гибкого тендера алмазов, добытых на Летсенг

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Фото: Gem Diamonds







«Второй этап недавно введенного гибкого процесса тендерных продаж вновь демонстрирует постоянный спрос на крупные, высококачественные алмазы, добытые на Летсенг», - сказал исполнительный директор Gem Diamonds Клиффорд Элфик (Clifford Elphick).

Компания приняла решение о проведении гибкого тендера в результате отмены крупного мартовского тендера на свои камни из-за ограничений на поездки в связи с пандемией Covid19, введенных правительством Бельгии и властями других стран, где базируются клиенты фирмы.

Компания продолжит проводить гибкие тендеры в течение периода ограничений, связанных с пандемией нового коронавируса.

Gem Diamonds получила $12,1 млн в рамках первого этапа гибких тендерных продаж алмазов, добытых на руднике Летсенг (Letšeng), который завершился 26 марта.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished «Второй этап недавно введенного гибкого процесса тендерных продаж вновь демонстрирует постоянный спрос на крупные, высококачественные алмазы, добытые на Летсенг», - сказал исполнительный директор Gem Diamonds Клиффорд Элфик (Clifford Elphick).Компания приняла решение о проведении гибкого тендера в результате отмены крупного мартовского тендера на свои камни из-за ограничений на поездки в связи с пандемией Covid19, введенных правительством Бельгии и властями других стран, где базируются клиенты фирмы.Компания продолжит проводить гибкие тендеры в течение периода ограничений, связанных с пандемией нового коронавируса.Gem Diamonds получила $12,1 млн в рамках первого этапа гибких тендерных продаж алмазов, добытых на руднике Летсенг (Letšeng), который завершился 26 марта.

Gem Diamonds привлекла еще $6,7 млн в рамках первого этапа гибких тендерных продаж алмазов, добытых на руднике Летсенг (Letšeng).В компании заявили, что в результате завершения последнего гибкого процесса тендеров компания достигла средней цены реализации в $1 615 за карат в первом квартале 2020 года по сравнению с $1 713 за карат в четвертом квартале 2019 года.