В воскресенье в России отметили День геолога

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Фото: Mhy ( Pixabay)



«Поздравляю вас с Днём геолога. Этот замечательный праздник отмечают представители важной, ответственной и очень непростой профессии, требующей от человека особых личных качеств, выдержки, искренней любви к своему делу. Мы по праву гордимся выдающимися достижениями многих поколений ваших предшественников, которые внесли значимый вклад в укрепление промышленного, энергетического потенциала страны, в развитие отечественной экономики», - говорится в сообщении.

День геолога традиционно отмечается в России в первое воскресенье апреля. Поводом для учреждения стало открытие в 1966 году первых месторождений Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции.

Согласно официальным данным, Россия занимает ведущее место по разведанным запасам никеля, золота, серебра, платиноидов, алмазов и некоторых других полезных ископаемых.



Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург «Поздравляю вас с Днём геолога. Этот замечательный праздник отмечают представители важной, ответственной и очень непростой профессии, требующей от человека особых личных качеств, выдержки, искренней любви к своему делу. Мы по праву гордимся выдающимися достижениями многих поколений ваших предшественников, которые внесли значимый вклад в укрепление промышленного, энергетического потенциала страны, в развитие отечественной экономики», - говорится в сообщении.День геолога традиционно отмечается в России в первое воскресенье апреля. Поводом для учреждения стало открытие в 1966 году первых месторождений Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции.Согласно официальным данным, Россия занимает ведущее место по разведанным запасам никеля, золота, серебра, платиноидов, алмазов и некоторых других полезных ископаемых.

В минувшее воскресенье в России отметили День геолога. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил геологов и ветеранов отрасли с их профессиональным праздником и отметил важность этой профессии.Об этом говорится в телеграмме от президента, опубликованной на официальном правительственном сайте.