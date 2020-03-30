Выставка ЮвелирЭкспо в Казани пройдет несмотря на пандемию коронавируса

Рахул Гайвала (Rahul Gaywala), генеральный директор STPL, работает в Sahajanand Group с 1993 года, и за время своей работы в STPL проявил себя как новатор и технократ. В своей компании Рахул управляет развитием бизнеса, исследованиями и разработками...