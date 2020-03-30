Выставка ЮвелирЭкспо в Казани пройдет несмотря на пандемию коронавируса

Специализированная выставка ювелирных изделий «ЮвелирЭкспо. Казань», которая будет проходить в этом году в 18-ый раз, состоится 17-21 июня на площадке ВЦ "Казанская ярмарка», говорится на сайте мероприятия.
Выставку намерены посетить более 150-ти ювелирных заводов, мастерских, салонов и ювелирных магазинов из 40 городов и регионов России, Дагестана, Казахстана и Армении.
Экспоненты представят широкий выбор украшений - классические украшения массового производства и эксклюзивные авторские модели.
В рамках выставки пройдут показы ювелирных изделий и специальные акции от участников шоу.
«ЮвелирЭкспо. Казань» поможет установить новые партнерские отношения с дистрибьюторами, торговыми фирмами, оптовыми покупателями и конечными потребителями.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург