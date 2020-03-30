Эксклюзив

Мемориальный фонд Фаберже продолжает выполнять поставленные задачи

На вопросы отраслевого информационного агентства Rough & Polished отвечает Валентин Скурлов - почетный академик Российской академии художеств, кандидат искусствоведения, профессор, ученый секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь...

30 марта 2020

Гаэтано Кавальери: «Мы должны защищать долгосрочное здоровье нашей промышленности»

Всемирная ювелирная конфедерация (Confédération International de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO) представляет отрасль производства ювелирных изделий, начиная от добычи драгоценных металлов и камней...

23 марта 2020

Сьерра-Леоне обдумывает вопрос о создании компании для покупки алмазов у старателей

Сьерра-Леоне пересмотрит свой закон о рудниках и полезных ископаемых, который, среди прочих вопросов, проложит путь к созданию государственной компании, которая сможет закупать алмазы у старателей, заявил чиновник. Генеральный директор Национального...

16 марта 2020

Дэвид Блок, руководитель Sarine Technologies, считает, что в ближайшие годы искусственный интеллект будет играть более важную роль в отрасли

Получив степень магистра по бизнес-администрированию по совместной программе MBA ведущей американской школы менеджмента им. Келлога (Kellogg) и школы менеджмента им. Реканати (Recanati) Тель-Авивского университета, а также степень бакалавра...

10 марта 2020

Ботсвана хочет в полной мере участвовать в исследованиях и разработках под руководством De Beers

Хотя правительство Ботсваны отказалось пересмотреть свои последние требования в связи с проходящими переговорами с De Beers по заключению новой сделки по продаже и маркетингу, оно заявило о своем желании в полной мере участвовать в исследованиях и разработках...

02 марта 2020

IDE призывает правительство и банки поддержать израильский алмазный сектор, пострадавший от коронавируса

Сегодня
Новости

Согласно сообщению, опубликованному в Jerusalem Post, Израильская алмазная биржа (Israel Diamond Exchange) в Тель-Авиве затихла, поскольку после вспышки коронавируса торговля практически прекратилась, а большинство работников ушли в неоплачиваемый отпуск.
Подчеркнув, что средства к существованию примерно 15 000 семей зависят от торгового центра, одного из четырех крупнейших в мире, президент Израильской алмазной биржи Йорам Дваш (Yoram Dvash), как сообщается, сказал: «Биржа стала городом-призраком. Традиционная торговля упала и переместилась на конференции в последние годы, но крупные конференции были отменены из-за вируса. Также произошел переход к онлайн-трейдингу, но в настоящее время у клиентов нет аппетита к покупкам».
Учитывая текущую ситуацию, Дваш призвал правительство «предложить конкретные инструменты примерно 1500 предприятиям различных размеров в рамках биржи, подчеркнув, что Израиль должен сохранить свое «конкурентное преимущество» в мировой индустрии». Вместе со Всемирным алмазным советом (World Diamond Council, WDC) и тремя другими ведущими странами по импорту алмазов Израильская алмазная биржа обратилась к De Beers Group и АЛРОСА с просьбой предоставить полную гибкость при покупке необработанных алмазов в рамках существующих денежных средств до заключения контрактов на поставку. Кроме того, банки являются ключевым фактором в преодолении этого кризиса. Если они проявят гибкий подход, принимая во внимание проблемы малого бизнеса, мы сможем быстрее выйти из этого кризиса».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2020
Rough and Polished