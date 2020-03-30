IDE призывает правительство и банки поддержать израильский алмазный сектор, пострадавший от коронавируса

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Согласно сообщению, опубликованному в Jerusalem Post, Израильская алмазная биржа (Israel Diamond Exchange) в Тель-Авиве затихла, поскольку после вспышки коронавируса торговля практически прекратилась, а большинство работников ушли в неоплачиваемый отпуск.Подчеркнув, что средства к существованию примерно 15 000 семей зависят от торгового центра, одного из четырех крупнейших в мире, президент Израильской алмазной биржи Йорам Дваш (Yoram Dvash), как сообщается, сказал: «Биржа стала городом-призраком. Традиционная торговля упала и переместилась на конференции в последние годы, но крупные конференции были отменены из-за вируса. Также произошел переход к онлайн-трейдингу, но в настоящее время у клиентов нет аппетита к покупкам».Учитывая текущую ситуацию, Дваш призвал правительство «предложить конкретные инструменты примерно 1500 предприятиям различных размеров в рамках биржи, подчеркнув, что Израиль должен сохранить свое «конкурентное преимущество» в мировой индустрии». Вместе со Всемирным алмазным советом (World Diamond Council, WDC) и тремя другими ведущими странами по импорту алмазов Израильская алмазная биржа обратилась к De Beers Group и АЛРОСА с просьбой предоставить полную гибкость при покупке необработанных алмазов в рамках существующих денежных средств до заключения контрактов на поставку. Кроме того, банки являются ключевым фактором в преодолении этого кризиса. Если они проявят гибкий подход, принимая во внимание проблемы малого бизнеса, мы сможем быстрее выйти из этого кризиса».