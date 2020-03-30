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02 марта 2020

Gem Diamonds получила $ 12,1 млн от гибкого тендера алмазов, добытых на Летсенг

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Gem Diamonds получила $12,1 млн в рамках первого этапа гибких тендерных продаж алмазов, добытых на руднике Летсенг (Letšeng), который завершился 26 марта. 

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Фото: Gem Diamonds


Компания приняла решение о проведении гибкого тендера в результате отмены крупного мартовского тендера на свои камни из-за ограничений на поездки в связи с пандемией Covid19, введенных правительством Бельгии и властями других стран, где базируются клиенты фирмы.
«Результаты первого этапа гибкого тендера крупных алмазов, добытых на Летсенг, демонстрируют постоянный спрос на эти высококачественные алмазы, ​​- сказал исполнительный директор Gem Diamonds Клиффорд Элфик (Clifford Elphick). - Компания получила от продаж $12,1 млн, они поддержат доходы и денежные потоки во время текущих вызовов глобальной пандемии Covid19».
Компания продолжит проводить гибкие тендеры в течение периода ограничений, связанных с пандемией нового коронавируса.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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