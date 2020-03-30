Продажи ювелирных изделий в Гонконге в феврале снизились на 78,5%

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Согласно данным правительства Гонконга, пандемия COVID-19 весьма сильно повлияла на продажи ювелирных изделий в Гонконге, которые снизились на 78,5% по сравнению с прошлым годом.В течение первых двух месяцев текущего года розничные продажи ювелирных изделий, часов и ценных подарков сократились на 58,6%, сообщает Департамент статистики и переписи населения Гонконга (Census and Statistics Department of Hong Kong).В феврале общие розничные продажи упали на 44% в годовом исчислении.Правительство Гонконга также ожидает, что розничный бизнес в ближайшем будущем останется слабым, а пандемия нового коронавируса серьезно скажется на въездном туризме и местном потреблении товаров.В Ассоциации управления розничными продажами Гонконга (Hong Kong Retail Management Association, HKRMA) отметили, что в первой половине 2020 года весьма вероятно падение продаж на 30-50%.