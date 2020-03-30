Эксклюзив

Мемориальный фонд Фаберже продолжает выполнять поставленные задачи

На вопросы отраслевого информационного агентства Rough & Polished отвечает Валентин Скурлов - почетный академик Российской академии художеств, кандидат искусствоведения, профессор, ученый секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь...

30 марта 2020

Гаэтано Кавальери: «Мы должны защищать долгосрочное здоровье нашей промышленности»

Всемирная ювелирная конфедерация (Confédération International de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO) представляет отрасль производства ювелирных изделий, начиная от добычи драгоценных металлов и камней...

23 марта 2020

Сьерра-Леоне обдумывает вопрос о создании компании для покупки алмазов у старателей

Сьерра-Леоне пересмотрит свой закон о рудниках и полезных ископаемых, который, среди прочих вопросов, проложит путь к созданию государственной компании, которая сможет закупать алмазы у старателей, заявил чиновник. Генеральный директор Национального...

16 марта 2020

Дэвид Блок, руководитель Sarine Technologies, считает, что в ближайшие годы искусственный интеллект будет играть более важную роль в отрасли

Получив степень магистра по бизнес-администрированию по совместной программе MBA ведущей американской школы менеджмента им. Келлога (Kellogg) и школы менеджмента им. Реканати (Recanati) Тель-Авивского университета, а также степень бакалавра...

10 марта 2020

Ботсвана хочет в полной мере участвовать в исследованиях и разработках под руководством De Beers

Хотя правительство Ботсваны отказалось пересмотреть свои последние требования в связи с проходящими переговорами с De Beers по заключению новой сделки по продаже и маркетингу, оно заявило о своем желании в полной мере участвовать в исследованиях и разработках...

02 марта 2020

Продажи ювелирных изделий в Гонконге в феврале снизились на 78,5%

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Новости

Согласно данным правительства Гонконга, пандемия COVID-19 весьма сильно повлияла на продажи ювелирных изделий в Гонконге, которые снизились на 78,5% по сравнению с прошлым годом.
В течение первых двух месяцев текущего года розничные продажи ювелирных изделий, часов и ценных подарков сократились на 58,6%, сообщает Департамент статистики и переписи населения Гонконга (Census and Statistics Department of Hong Kong).
В феврале общие розничные продажи упали на 44% в годовом исчислении.
Правительство Гонконга также ожидает, что розничный бизнес в ближайшем будущем останется слабым, а пандемия нового коронавируса серьезно скажется на въездном туризме и местном потреблении товаров.
В Ассоциации управления розничными продажами Гонконга (Hong Kong Retail Management Association, HKRMA) отметили, что в первой половине 2020 года весьма вероятно падение продаж на 30-50%.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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