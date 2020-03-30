Эксклюзив

Мемориальный фонд Фаберже продолжает выполнять поставленные задачи

На вопросы отраслевого информационного агентства Rough & Polished отвечает Валентин Скурлов - почетный академик Российской академии художеств, кандидат искусствоведения, профессор, ученый секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь...

30 марта 2020

Гаэтано Кавальери: «Мы должны защищать долгосрочное здоровье нашей промышленности»

Всемирная ювелирная конфедерация (Confédération International de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO) представляет отрасль производства ювелирных изделий, начиная от добычи драгоценных металлов и камней...

23 марта 2020

Сьерра-Леоне обдумывает вопрос о создании компании для покупки алмазов у старателей

Сьерра-Леоне пересмотрит свой закон о рудниках и полезных ископаемых, который, среди прочих вопросов, проложит путь к созданию государственной компании, которая сможет закупать алмазы у старателей, заявил чиновник. Генеральный директор Национального...

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Дэвид Блок, руководитель Sarine Technologies, считает, что в ближайшие годы искусственный интеллект будет играть более важную роль в отрасли

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Ботсвана хочет в полной мере участвовать в исследованиях и разработках под руководством De Beers

Хотя правительство Ботсваны отказалось пересмотреть свои последние требования в связи с проходящими переговорами с De Beers по заключению новой сделки по продаже и маркетингу, оно заявило о своем желании в полной мере участвовать в исследованиях и разработках...

02 марта 2020

Финансовый директор De Beers покидает свой пост

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news_02032020_debeers-2.jpegФинансовый директор De Beers Group Нимеш Патель (Nimesh Patel) покинул алмазную компанию и присоединился к Spirax-Sarco Engineering в качестве нового финансового директора и исполнительного директора.
Нимеш перестанет работать в De Beers 26 июля.
Он присоединился к Anglo American в 2012 году в качестве главы группы корпоративных финансов, а в 2016 году перешел в De Beers в качестве главного финансового директора, став членом исполнительного комитета и совета директоров.
«Нимеш тесно сотрудничал со мной и в составе нашей исполнительной команды в разработке и реализации нашей стратегии роста и инноваций, - сказал исполнительный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver). - Он создал сильную финансовую команду и руководил трансформацией наших финансовых процессов и систем, подготовив их к будущему».
«Нимеш также обеспечил сильное и устойчивое руководство в течение текущего периода глобальной неопределенности, и мы желаем ему и его семье всяческих успехов в будущем», - сказал он.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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