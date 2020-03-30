Sunland Minerals, дочерняя компания Botswana Diamonds, получила шесть новых лицензий на разведку алмазов от правительства Ботсваны.
В компании заявили, что срок действия лицензий составляет три года. Они будут действительны до 31 марта 2023 года. Лицензированные участки занимают площадь в 4 319 квадратных километров и расположены в Центральном районе и районе Кгалагади, которые также известны как Калахари.
Власти Габороне также продлили Sunland четыре лицензии на разведку алмазов, покрывающие в общей сложности 1 406 квадратных километров в районе Кгалагади еще на два года, до 31 марта 2022 года.
До этого компания провела аэрофотосъемку и магнитные съемки на этих участках и идентифицировала области для дальнейших операций.
Последующая программа отбора проб почвы на участках выявила высокое содержание минералов-индикаторов кимберлита, в частности, хромдиопсида, что указывает на кимберлитовый источник, сообщила Botswana Diamonds.
Согласно сообщению, в настоящий момент проводится экологическое исследование, чтобы начать программу по бурению на «этих приоритетных участках».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished