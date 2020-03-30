Эксклюзив

Мемориальный фонд Фаберже продолжает выполнять поставленные задачи

На вопросы отраслевого информационного агентства Rough & Polished отвечает Валентин Скурлов - почетный академик Российской академии художеств, кандидат искусствоведения, профессор, ученый секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь...

30 марта 2020

Гаэтано Кавальери: «Мы должны защищать долгосрочное здоровье нашей промышленности»

Всемирная ювелирная конфедерация (Confédération International de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO) представляет отрасль производства ювелирных изделий, начиная от добычи драгоценных металлов и камней...

23 марта 2020

Сьерра-Леоне обдумывает вопрос о создании компании для покупки алмазов у старателей

Сьерра-Леоне пересмотрит свой закон о рудниках и полезных ископаемых, который, среди прочих вопросов, проложит путь к созданию государственной компании, которая сможет закупать алмазы у старателей, заявил чиновник. Генеральный директор Национального...

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Дэвид Блок, руководитель Sarine Technologies, считает, что в ближайшие годы искусственный интеллект будет играть более важную роль в отрасли

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10 марта 2020

Ботсвана хочет в полной мере участвовать в исследованиях и разработках под руководством De Beers

Хотя правительство Ботсваны отказалось пересмотреть свои последние требования в связи с проходящими переговорами с De Beers по заключению новой сделки по продаже и маркетингу, оно заявило о своем желании в полной мере участвовать в исследованиях и разработках...

02 марта 2020

GJEPC передаст $2,74 млн в фонд PM-CARES

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Новости

Председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal) сообщил, что организация намерена внести $2,74 млн в фонд PM-CARES от имени всей индустрии драгоценных камней и ювелирных изделий страны на благо нации. 
Он заявил: «GJEPC, главный орган торговли драгоценными камнями и ювелирными изделиями в Индии, решил внести $2,74 млн в фонд PM-CARES и тем самым заявить о своей приверженности отрасли от имени всей торговли драгоценными камнями и ювелирными изделиями в Индии на благо страны. Индия столкнулась с беспрецедентным кризисом и нуждается в обслуживании организаций и их ресурсов, как никогда раньше. В такие времена Совет делает шаг вперед, чтобы продемонстрировать свою солидарность и горячую поддержку всем инициативам, предпринятым правительством Индии, по борьбе с COVID-19. Под сильным и умелым руководством нашего премьер-министра Нарендры Моди правительство Индии предприняло активные и все возможные меры по сдерживанию распространения COVID-19 в стране. Я надеюсь, что вклад GJEPC в фонд PM-CARES может повлиять на ряд инициатив, предпринятых правительством по оказанию помощи в связи с COVID-19. Экономическое положение нашей страны и ряда отраслей значительно ухудшилось. Наиболее пострадавшим является сообщество работников по найму. В такие тяжелые времена становится важным и обязательным надлежащим образом заботиться об этих работниках и оказывать им всем поддержку. Мы также призвали наших членов, торговых партнеров и ассоциации драгоценных камней и ювелирных изделий внести пожертвования в фонд PM-CARES». 

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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