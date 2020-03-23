COVID-19: De Beers отменяет мартовский сайт и разрешает 100-процентные отсрочки

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Из-за пандемии коронавируса COVID-19 компания De Beers отменила свой третий сайт в этом году, который должен был начаться сегодня и продолжаться до пятницы на этой неделе.«[Отмена] обусловлена ограничениями общественного здравоохранения на передвижение людей и товаров в Ботсване, Южной Африке и Индии, которые запрещают клиентам совершать поездки и препятствуют доставке товаров на предприятия в различных частях мира», - говорится в заявлении De Beers.Как сообщалось на прошлой неделе, De Beers позволила своим клиентам отложить приобретение 100% алмазного сырья, выделенного для них в рамках третьего сайта, на более поздний срок в этом году.Группа De Beers также заявила, что будет продолжать искать инновационные способы удовлетворения потребностей сайтхолдеров в поставках алмазного сырья в ближайшие недели.De Beers заработала 355 млн долларов США в ходе второго цикла продаж алмазов по сравнению с 496 млн долларов годом ранее и 551 млн долларов в предыдущем месяце.