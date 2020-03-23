Эксклюзив
Мемориальный фонд Фаберже продолжает выполнять поставленные задачи
На вопросы отраслевого информационного агентства Rough & Polished отвечает Валентин Скурлов - почетный академик Российской академии художеств, кандидат искусствоведения, профессор, ученый секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь...
Сегодня
Гаэтано Кавальери: «Мы должны защищать долгосрочное здоровье нашей промышленности»
Всемирная ювелирная конфедерация (Confédération International de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO) представляет отрасль производства ювелирных изделий, начиная от добычи драгоценных металлов и камней...
23 марта 2020
Сьерра-Леоне обдумывает вопрос о создании компании для покупки алмазов у старателей
Сьерра-Леоне пересмотрит свой закон о рудниках и полезных ископаемых, который, среди прочих вопросов, проложит путь к созданию государственной компании, которая сможет закупать алмазы у старателей, заявил чиновник. Генеральный директор Национального...
16 марта 2020
Дэвид Блок, руководитель Sarine Technologies, считает, что в ближайшие годы искусственный интеллект будет играть более важную роль в отрасли
Получив степень магистра по бизнес-администрированию по совместной программе MBA ведущей американской школы менеджмента им. Келлога (Kellogg) и школы менеджмента им. Реканати (Recanati) Тель-Авивского университета, а также степень бакалавра...
10 марта 2020
Ботсвана хочет в полной мере участвовать в исследованиях и разработках под руководством De Beers
Хотя правительство Ботсваны отказалось пересмотреть свои последние требования в связи с проходящими переговорами с De Beers по заключению новой сделки по продаже и маркетингу, оно заявило о своем желании в полной мере участвовать в исследованиях и разработках...
02 марта 2020
COVID-19: De Beers отменяет мартовский сайт и разрешает 100-процентные отсрочки
«[Отмена] обусловлена ограничениями общественного здравоохранения на передвижение людей и товаров в Ботсване, Южной Африке и Индии, которые запрещают клиентам совершать поездки и препятствуют доставке товаров на предприятия в различных частях мира», - говорится в заявлении De Beers.
Как сообщалось на прошлой неделе, De Beers позволила своим клиентам отложить приобретение 100% алмазного сырья, выделенного для них в рамках третьего сайта, на более поздний срок в этом году.
Группа De Beers также заявила, что будет продолжать искать инновационные способы удовлетворения потребностей сайтхолдеров в поставках алмазного сырья в ближайшие недели.
De Beers заработала 355 млн долларов США в ходе второго цикла продаж алмазов по сравнению с 496 млн долларов годом ранее и 551 млн долларов в предыдущем месяце.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough & Polished