Christie's перенес свои ювелирные аукционы

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Christie's отложил проведение ювелирных аукционов «Великолепные ювелирные изделия» (Magnificent Jewels) из-за распространения нового коронавируса.

Продажи, которые обычно происходят в апреле-мае, перенесены на июнь-июль.

Нью-йоркский аукцион состоятся 11 июня, аукцион в Женеве - 1 июля, а в Гонконге - 2 июня.









Фото: Christie's







«Наша первоочередная задача - продолжать действовать в интересах общества, и мы думаем обо всех тех, кого затронула текущая ситуация, - сказал Гийом Черутти (Guillaume Cerutti), генеральный директор Christie's. - Команды Christie в Северной и Южной Америке, Европе и Азии работают удаленно, чтобы адаптироваться к окружающей среде, сосредоточившись на обслуживании наших клиентов и создании успешных продаж для наших аукционов по частным и онлайн-каналам».

Как сообщалось ранее, все офисы и торговые точки в Америке, Европе и на Ближнем Востоке остаются закрытыми в качестве меры предосторожности, все команды сотрудников работают удаленно.



Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург



