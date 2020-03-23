Эксклюзив

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02 марта 2020

Pandora наняла нового главного коммерческого директора

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Новости

Pandora пригласила Мартино Пессина (Martino Pessina) присоединиться к компании в качестве главного коммерческого директора, говорится на сайте компании.
До этого Мартино Пессина работал в должности президента Северной Америки в H&M. Пессина провел около 20 лет на различных должностях в H&M и отвечал за розничную торговлю, продажи, мерчендайзинг и глобальную экспансию. 

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                             Фото: Pandora



В новой должности Мартино Пессина будет отвечать за коммерческие операции на более чем 100 рынках компании, а также он будет управлять розничным центром «Превосходство» для улучшения глобального мерчендайзинга, развития магазинов и планирования операций. Он также возглавит новую функцию Network & Franchise Management, которая будет контролировать розничную недвижимость и поддерживать франчайзинговых партнеров по всему миру.
«В рамках нашей новой программы мы укрепляем организацию и приближаем Pandora к потребителям. Мартино имеет впечатляющий послужной список в международной розничной торговле модными товарами и будет играть очень важную роль в этой трансформации. Он естественный лидер с отличными аналитическими навыками и глубоким пониманием покупателей. Я очень рад приветствовать его в нашей руководящей команде», - говорит генеральный директор Александр Лачик (Alexander Lacik).
Мартино Пессина присоединится к Пандоре 2 апреля 2020 года.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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