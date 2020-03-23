Наноалмазы будут использоваться для создания масок от коронавируса - СМИ

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По его словам, через алмазы можно передавать небольшой заряд электроэнергии, который при соприкосновении с вирусом будет взрывать его клеточную мембрану и убивать его.Master Dynamics еще не закончила свои исследования до конца и не может сказать, сколько будет стоить эта продукция.«Когда люди думают об алмазах, они обычно думают о ювелирных изделиях, стоимость которых выше ожидаемого. Но мы используем наноалмазы промышленного класса, а не камни ювелирного качества, поэтому их стоимость намного дешевле», - отметил Кун.Большинство алмазов уже используется в промышленных целях, например в алмазных дисках для резки бетона, железобетона или природного камня.Исключительные физические свойства алмазов обеспечивают широкий спектр их применения. Нас уже окружают устройства, в которых используются алмазы - стоматологи используют инструменты с алмазами для обработки зубов, они применяются в компьютерах и высококачественных динамиках и во многих других устройствах.