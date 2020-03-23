Наноалмазы будут использоваться для создания масок от коронавируса - СМИ

Master Dynamic - инженерная лаборатория в Гонконгском научно-техническом парке (Hong Kong Science and Technology Park, HKSTP) - исследует свойства наноалмазов как антисептика для покрытия хирургической маски, сообщает News Parliament.
«Мы можем обрабатывать наноалмазы и использовать их в разных слоях маски, таким образом, они смогут убивать весь спектр вирусов», - заявил генеральный директор Master Dynamics Том Кун (Tom Kong).
По его словам, через алмазы можно передавать небольшой заряд электроэнергии, который при соприкосновении с вирусом будет взрывать его клеточную мембрану и убивать его.
Master Dynamics еще не закончила свои исследования до конца и не может сказать, сколько будет стоить эта продукция.
«Когда люди думают об алмазах, они обычно думают о ювелирных изделиях, стоимость которых выше ожидаемого. Но мы используем наноалмазы промышленного класса, а не камни ювелирного качества, поэтому их стоимость намного дешевле», - отметил Кун.
Большинство алмазов уже используется в промышленных целях, например в алмазных дисках для резки бетона, железобетона или природного камня.
Исключительные физические свойства алмазов обеспечивают широкий спектр их применения. Нас уже окружают устройства, в которых используются алмазы - стоматологи используют инструменты с алмазами для обработки зубов, они применяются в компьютерах и высококачественных динамиках и во многих других устройствах.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург