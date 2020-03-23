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25 февраля 2020

De Beers разрешает своим покупателям отсрочить покупку неограниченного количества алмазов - СМИ

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De Beers разрешит своим сайтхолдерам отсрочить покупку неограниченного количества алмазов во время своего сайта в марте, который начнется в понедельник на следующей неделе в Ботсване. Компания пошла на такой шаг, поскольку спрос на алмазное сырье продолжает ослабевать. 

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Фото: De Beers


«Никто не рассчитывает, что будет продано более 10% или 15% предложенного сырья, - привело агентство Rapaport News заявление сайтхолдера, который предпочел остаться неназванным. - Нет никакого реального смысла держать товары, чтобы начать производство через месяц».
Ограночная отрасль в Сурате недавно закрылась из-за пандемии коронавируса, и это, как ожидали, оставило покупателям мало возможностей для обработки или перепродажи товаров De Beers.
«Это исключительные времена, и я думаю, что они тщательно изучили ситуацию и как к ней подойти, - сказал другой неназванный источник. - Рынок это оценил. Невозможно заставить людей покупать товары в такие моменты, когда все производство просто остановилось ... »
На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщило, что De Beers планирует продолжить свои продажи алмазов в марте, хотя сайтхолдерам не разрешается проверять товары лично.
Власти Ботсваны, где De Beers проводит 10 своих продаж алмазов каждый год, в прошлый понедельник ввели запрет на въезд граждан из 18 стран особого риска, включая Бельгию, Индию и Китай, в связи с опасностью распространения нового коронавируса COVID-19. 
Согласно сообщению, алмазная компания обдумывала такие варианты, как «слепой» сайт, когда покупатели не просматривают лично товары, которые они покупают. 
Другим вариантом было отправить на сайт вместо себя местных партнеров. 
De Beers заработала 355 млн долларов США со второй продажи алмазного сырья по сравнению с 496 млн долларов США годом ранее и 551 млн долларов США в предыдущем месяце.
Генеральный директор компании Брюс Кливер (Bruce Cleaver) сказал в начале этого месяца, что компания признает влияние коронавируса COVID-19 на клиентов, ориентированных на поставки на китайский рынок. 
Компании пришлось ввести дополнительную целевую гибкость, чтобы позволить клиентам отложить покупки соответствующих алмазов на более поздние сроки. 

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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