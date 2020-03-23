Signet объявила финансовые результаты за 2020 год

Объем электронных продаж составил $750,4 млн, что на 10.0% больше, чем годом ранее. Доля интернет-торговли достигла 12,2% от общего объема продаж, увеличившись на 10,9% по сравнению с предыдущим годом и более чем вдвое по сравнению с предшествующим трехлетним периодом. Продажи в физических магазинах снизились на 0,7%.
«Хотя в нынешних условиях трудно анализировать прошедший период, важно учитывать то, в какой ситуации мы находились, и смотреть вперед с ожиданием восстановления ювелирной отрасли. До настоящего кризиса команда Signet показала результаты, опередившие ожидания на четвертый квартал и 2020 финансовый год. Кроме того, мы обеспечили лучшие за четыре года общие показатели бизнеса в праздничный период. Когда мы вступили в 2021 финансовый год, полученный от этого импульс сохранил свою силу, включая показатели высокой реализации в День Святого Валентина, подтверждая, что стратегические инициативы и инвестиции, которые мы сделали в первые два года реализации проекта по трансформации бизнеса «Путь к великолепию» (Path to Brilliance), приносят результаты», - заявила Вирджиния К. Дросос (Virginia C. Drosos), главный исполнительный директор Signet.
«Сейчас самое главное - это то, что мы быстро и агрессивно движемся к укреплению финансовой гибкости компании Signet, сокращая капитальные затраты и способствуя экономии трансформационных затрат», - добавила она.
Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished