Signet объявила финансовые результаты за 2020 год

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Компания Signet Jewelers Limited, крупнейший в мире ритейлер ювелирных изделий с бриллиантами, объявила свои финансовые результаты за 52 недели (2020 финансовый год), закончившиеся 1 февраля 2020 года. Компания Signet Jewelers Limited, крупнейший в мире ритейлер ювелирных изделий с бриллиантами, объявила свои финансовые результаты за 52 недели (2020 финансовый год), закончившиеся 1 февраля 2020 года.

Общий объем продаж компании Signet составил $6,1 млрд, снизившись на $110,0 млн или 1,8% и на 1,5% при постоянном курсе валют. Общий объем продаж в сопоставимых магазинах вырос на 0,6% в годовом исчислении.Объем электронных продаж составил $750,4 млн, что на 10.0% больше, чем годом ранее. Доля интернет-торговли достигла 12,2% от общего объема продаж, увеличившись на 10,9% по сравнению с предыдущим годом и более чем вдвое по сравнению с предшествующим трехлетним периодом. Продажи в физических магазинах снизились на 0,7%.«Хотя в нынешних условиях трудно анализировать прошедший период, важно учитывать то, в какой ситуации мы находились, и смотреть вперед с ожиданием восстановления ювелирной отрасли. До настоящего кризиса команда Signet показала результаты, опередившие ожидания на четвертый квартал и 2020 финансовый год. Кроме того, мы обеспечили лучшие за четыре года общие показатели бизнеса в праздничный период. Когда мы вступили в 2021 финансовый год, полученный от этого импульс сохранил свою силу, включая показатели высокой реализации в День Святого Валентина, подтверждая, что стратегические инициативы и инвестиции, которые мы сделали в первые два года реализации проекта по трансформации бизнеса «Путь к великолепию» (Path to Brilliance), приносят результаты», - заявила Вирджиния К. Дросос (Virginia C. Drosos), главный исполнительный директор Signet.«Сейчас самое главное - это то, что мы быстро и агрессивно движемся к укреплению финансовой гибкости компании Signet, сокращая капитальные затраты и способствуя экономии трансформационных затрат», - добавила она.



