GJEPC выделяет $7,5 млн на финансирование средств к существованию наемных работников отрасли и других правительственных инициатив по борьбе с Covid-19

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Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии выделил $7,5 млн на помощь нуждающимся работникам ювелирной отрасли, а также на финансирование инициатив правительства, направленных на борьбу с Covid-19, говорится в пресс-релизе, распространенном GJEPC.Прамод Агравал (Pramod Agrawal), председатель GJEPC, сказал: «В наших усилиях по борьбе с ситуацией, вызванной Covid-19, GJEPC из своих собственных резервов решил внести 500 млн рупий на несколько инициатив по благосостоянию ювелирной отрасли, которые будут предприняты в текущем сценарии. Мы выдержали много беспорядков, и на этот раз ничто не поменяется. Настало время проявить солидарность с нашей страной и нашей индустрией».GJEPC обязался служить нации и, в частности, индийской ювелирной промышленности всеми возможными способами.Он призвал всех своих членов позаботиться о своих сотрудниках в период карантина; внес $7,5 млн из собственных резервов для смягчения воздействия Covid-19 на промышленность и нацию в целом. Фонд будет использоваться для помощи работникам на ежедневной зарплате, занятым в промышленности, чей образ жизни напрямую зависит от Covid-19. Внесенный фонд также будет использоваться для финансирования конкретных инициатив, предпринимаемых правительством.Колин Шах (Colin Shah), вице-председатель GJEPC, сообщил: «Мы благодарны правительству за то, что оно объявило об отказе от соблюдения некоторых требований и налоговых деклараций, чтобы смягчить проблемы всех отраслей. Мы также представили министру финансов и министру торговли меры, которые необходимо предпринять, чтобы вывести индийскую ювелирную и ювелирную промышленность из этого кризиса».