Эксклюзив

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Всемирная ювелирная конфедерация (Confédération International de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO) представляет отрасль производства ювелирных изделий, начиная от добычи драгоценных металлов и камней...

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25 февраля 2020

АЛРОСА продает крупные алмазы онлайн

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alrosa_news_logo.pngВ связи с закрытием многих стран из-за пандемии нового коронавируса COVID-19 АЛРОСА приняла решение провести онлайн-аукцион по продаже алмазов специальных размеров (более 10,8 карата), который проходит в период с 23 марта по 6 апреля, говорится на сайте компании. 
Компания пошла на такой шаг в связи с тем, что ближайшие аукционы компании были отменены.
«Мы ставим на первое место здоровье наших сотрудников и клиентов, поэтому приняли решение отменить ближайшие аукционы и сократить сроки проведения тех, которые уже были открыты. Компания находится в постоянном контакте с клиентами из разных стран, рассматривая любые меры поддержки. Одна из возможностей в сложившейся ситуации – цифровой аукцион, который не заменит традиционную модель торговли, но станет выходом для тех, кто сейчас готов работать в дистанционном формате, а мы со своей стороны предоставим всю необходимую информацию о нашем сырье и согласуем с клиентами сроки оплаты и условия логистики», - сказал Евгений Агуреев, заместитель генерального директора АЛРОСА.
В основе онлайн-аукциона лежит технология цифровых двойников, при помощи которой клиенты получают доступ к полной цифровой копии каждого алмаза для детального анализа. Это позволяет покупателям тщательно оценивать сырье и принимать информированные решения о его покупке дистанционно без необходимости физического просмотра, основываясь на исчерпывающих цифровых данных о предложенном ассортименте алмазов.
Согласно сообщению компании, проведение онлайн-аукциона позволит клиентам приобрести необходимое им сырье.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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