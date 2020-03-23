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25 февраля 2020

Убыток Botswana Diamonds в первом полугодии вырос

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Убыток Botswana Diamonds за шесть месяцев до конца декабря 2019 года увеличился до 194 000 фунтов стерлингов с 190 000 фунтов стерлингов годом ранее.
Горнодобывающая компания не зафиксировала доход за оба финансовых периода.
Дивиденды за период объявлены не были.
Botswana Diamonds заявила, что привлекла 250 000 фунтов стерлингов после окончания рассматриваемого периода для финансирования геологоразведочных работ и для общих целей оборотного капитала.
Общая стоимость активов составила 8,3 млн фунтов стерлингов, из которых 13 000 фунтов стерлингов составляют денежные средства и их эквиваленты. 

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    Фото: Botswana Diamonds


Botswana Diamonds также заявила, что полностью принадлежащая ей компания Sunland Minerals провела программу по отбору проб тяжелых минералов и детальную геофизическую разведку на пяти из своих участков в Калахари, Ботсвана.
Анализ результатов выявил восемь приоритетных участков, и на трех из этих участков проводится работа по экологической оценке.
Это, согласно сообщению, является требованием для получения разрешений на бурение.
Botswana Diamonds также заявила, что нынешняя глобальная неопределенность в результате вспышки и распространения Covid-19 делает планирование операций очень трудным.
«Никто не знает, как долго продлится пандемия, и ее реальное влияние на мировые алмазные рынки и финансовую систему в целом, - сказали в компании. - В Южной Африке была объявлена национальная катастрофа в связи с Covid-19 ​, и это повлияет на планирование нашей деятельности в Южной Африке и, в частности, на проект Марсфонтейн (Marsfontein) в ближайшие недели».

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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