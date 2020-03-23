Убыток Botswana Diamonds в первом полугодии вырос

Фото: Botswana Diamonds

Botswana Diamonds также заявила, что полностью принадлежащая ей компания Sunland Minerals провела программу по отбору проб тяжелых минералов и детальную геофизическую разведку на пяти из своих участков в Калахари, Ботсвана.Анализ результатов выявил восемь приоритетных участков, и на трех из этих участков проводится работа по экологической оценке.Это, согласно сообщению, является требованием для получения разрешений на бурение.Botswana Diamonds также заявила, что нынешняя глобальная неопределенность в результате вспышки и распространения Covid-19 делает планирование операций очень трудным.«Никто не знает, как долго продлится пандемия, и ее реальное влияние на мировые алмазные рынки и финансовую систему в целом, - сказали в компании. - В Южной Африке была объявлена национальная катастрофа в связи с Covid-19 ​, и это повлияет на планирование нашей деятельности в Южной Африке и, в частности, на проект Марсфонтейн (Marsfontein) в ближайшие недели».