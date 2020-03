Mountain Province Diamonds объявила производственно-финансовые результаты за 2019 год

Сегодня









Фото: Mountain Province







«2019 год, безусловно, был еще одним сложным годом для алмазного рынка. Несмотря на это, для шахты Гачо Куэй (Gahcho Kué) 2019 финансовый год был исключительным по производственным показателям при обеспечении всех эксплуатационных мощностей. При этом значимым событием стало увеличение пропускной способности завода на 12%. Эксплуатационные показатели и увеличенная мощность очистных сооружений помогли шахте Гачо Куэй ориентироваться в сложных условиях алмазного рынка, в результате компания генерировала положительный свободный денежный поток и продолжала добровольно сокращать свой долг», - прокомментировал Стюарт Браун (Stuart Brown), президент и генеральный директор компании Mountain Province.

«2020 год начался позитивно при продолжении хорошего ритма производства и повышении уверенности в январских продажах в Антверпене. Этот позитивный импульс был отброшен вирусом COVID-19, который оказывает разрушительное воздействие на мир. Вместе с De Beers Canada и заинтересованными сторонами мы рассматриваем целый ряд смягчающих антикризисных мер. Наша непосредственная задача состоит в том, чтобы поддерживать чувство спокойствия, сосредоточившись на здоровье и безопасности всех наших сотрудников, подрядчиков, наших ближайших общин и их семей в период, когда мы внедряем процедуры их защиты. Мы принимаем также все необходимые меры предосторожности для защиты рудника», - добавил он.



Mountain Province Diamonds Inc. объявила свои производственно-финансовые результаты за целый год, закончившийся 31 декабря 2019 года.В 2019 финансовом году компанией было обработано 3 580 551 тонн алмазной руды, что на 12% больше, чем за тот же период 2018 финансового года - 3 194 360 тонн. Было произведено 6 820 631 карат со средним содержанием 1,90 карата на тонну, что на 2% ниже показателя 2018 финансового года, когда произвели 6 936 894 карата.В течение 2019 финансового года было продано 3 284 520 каратов при средней реализованной стоимости 84 канадских доллара за карат (US$ 63) при общей выручке от продаж в 276,3 млн канадских долларов (US$ 208,2 млн). В 2018 финансовом году компания реализовала 3 252 491 карат при средней стоимости 96 канадских долларов за карат (US$ 74) и общей выручке в 311 млн канадских долларов (US$ 240 млн).Настроения на рынке алмазов стали несколько более оптимистичными к концу 2019 года и оставались относительно позитивными в начале 2020 года, в течение первого цикла продаж. Однако быстрое глобальное распространение нового коронавируса COVID-19 обратило вспять этот импульс, совпавший с резким ростом волатильности на мировых рынках капитала. Хотя полная степень влияния COVID-19 на данный момент все еще неизвестна, компания считает, что COVID-19 окажет существенное влияние на продажи 2020 года.