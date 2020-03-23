WFDB создает платформу Всемирной федерации для алмазной торговли

Исполнительный комитет Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) 23 марта направил всем представителям среднего потока алмазопровода письмо о создании новой торговой платформы в связи с кризисом, вызванным глобальной пандемией Covid-19.
В сообщении сказано:
«В связи с острым кризисом, который создал для наших членов новый коронавирус, стало еще более ясно, что все наши члены по всему миру тесно связаны. Многие биржи и страны-участницы WFDB имеют свои местные торговые площадки.
Сегодня WFDB объявляет, что создаст современную торговую платформу, доступную для использования всеми членами всех бирж, которая будет создана с учетом потребностей членов WFDB. Каждый участник сможет использовать ее, оставаясь спокойным, осознавая, что каждая транзакция будет защищена уникальной арбитражной системой WFDB.
WFDB полагает, что межсекторальная торговая платформа, опирающаяся на всемирную арбитражную систему WFDB и связанных с ней бирж, поможет в выполнении основных задач WFDB по содействию международной торговле алмазами и разрешению споров между отдельными членами связанных бирж посредством арбитража. В эти времена неопределенности безопасность и надежность арбитражной системы WFDB стали особенно важными, и мы надеемся, что эта новая платформа поможет расширить эту систему до современных методов торговли.
WFDB твердо верит в ценность конкуренции и в то, что создание платформы WFDB также внесет значительный вклад в развитие торговли и здоровую конкуренцию.
Тем временем, пока сайт разрабатывается, Израильский институт алмазов (Israel Diamond Institute, IDI) любезно согласился разрешить всем членам WFDB использовать свою международную торговую платформу, которая доступна по адресу www.get-diamonds.com.
Если в нынешнем положении и существует какая-либо положительная сторона, так это осознание того, что все алмазные биржи должны объединяться, продвигать и облегчать торговлю алмазами, чтобы участники каждой биржи свободно торговали друг с другом и чувствовали себя в безопасности при этом. Мы призываем всех наших участников с энтузиазмом участвовать в этом новом предприятии.
Мы все полностью понимаем и сопереживаем нашим членам, которые выразили свое разочарование и обеспокоенность по поводу нынешнего кризиса, и мы считаем, что в этот период все игроки в мировой алмазной отрасли должны действовать с полной ответственностью и предельной осторожностью.
Можем ли мы попросить вас оставаться с нами, зная, что мы действуем в ваших интересах. Мы будем следить за тем, чтобы информация о состоянии отрасли регулярно обновлялась.
Если понадобятся дальнейшие разъяснения и помощь, пожалуйста, свяжитесь с вашей биржей, которая поддерживает связь с WFDB».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished