COVID-19: Petra Diamonds будет соблюдать 21-дневный карантин

Фото: Petra Diamonds





Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



В компании сообщили, что эти меры будут предусматривать перевод операций по добыче алмазов в Южной Африке на уход и техническое обслуживание в течение всего периода карантина.Согласно сообщению, компания поддерживает решительные меры властей Претории по борьбе с беспрецедентной угрозой распространения нового коронавируса.«Здоровье, безопасность и благополучие всех работников Petra остаются нашим главным приоритетом. Компания стремится защищать постоянную жизнеспособность своей деятельности и средства к существованию своих сотрудников, подрядчиков и заинтересованных лиц», - говорится в сообщении.Правительство Южной Африки объявило 21-дневный карантин, начиная с полуночи четверга 26 марта 2020 года до полуночи четверга 16 апреля 2020 года, чтобы сдержать распространение коронавируса COVID-19 в стране.Директива о карантине требует, чтобы все несущественные предприятия и виды деятельности были приостановлены и чтобы люди оставались дома.