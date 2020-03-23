Ангольская SML получит 4 млн долларов в рамках партнерства с Safdico

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В эту сумму включена выплата в размере 1,5 млн долларов США в отношении доли прибыли SML от огранки или продажи партии алмазов, добытых на руднике Луло (Lulo), проданной Safdico в 2019 году в соответствии с соглашением о партнерстве, а также 2,5 млн долларов США от реализации розового камня весом 46 каратов, добытого на Луло.





В соответствии с соглашением о партнерстве SML получит аванс за рыночную стоимость алмазов, добытых на Луло и проданных Safdico, при этом обе компании разделят между собой маржу.

Safdico, являясь предпочтительным покупателем SML, может приобретать до 60% годового объема добычи алмазов Луло в соответствии с новыми правилами Анголы по сбыту алмазов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished Lucapa, которой принадлежит 40% акций SML, заявила, что компания сохранит долю в марже, полученной в результате продажи бриллиантов, полученных из розового камня.В соответствии с соглашением о партнерстве SML получит аванс за рыночную стоимость алмазов, добытых на Луло и проданных Safdico, при этом обе компании разделят между собой маржу.Safdico, являясь предпочтительным покупателем SML, может приобретать до 60% годового объема добычи алмазов Луло в соответствии с новыми правилами Анголы по сбыту алмазов.

Lucapa Diamond сообщила, что аллювиальная горнодобывающая компания Sociedade Mineira Do Lulo (SML) должна получить 4 млн долларов США в рамках соглашения о партнерстве с производителем алмазов Safdico, дочерней компанией Graff International.