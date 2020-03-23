Правительство Индии объявляет о мерах и льготах на конец финансового года

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Индийский Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) отметил меры, связанные с концом финансового года, предпринятые министром финансов Индии Нирмалой Ситхараман (Nirmala Sitharaman).Так, некоторые шаги министерства могут непосредственно принести пользу экспортерам в Индии и сектору малого и среднего бизнеса, связанного с драгоценными камнями и ювелирными изделиями. В частности, были пересмотрены налоги на товары и услуги, подоходный налог, банковские, таможенные и торговые вопросы.Согласно заявлению GJEPC, многие из этих мер были рассмотрены в рамках предложений, составленных представителями отрасли и переданных Советом в министерство для рассмотрения.Заместитель председателя GJEPC Колин Шах (Colin Shah) сказал: «Мы с нетерпением ждем, когда правительство объявит о финансовом пакете экономической помощи».