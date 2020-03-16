Lucapa проведет программу по отбору проб на кимберлитовых трубках в районе Кангидж

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Фото: Lucapa Diamond







«Непосредственная близость L71 к главному штреку позволит отобрать образцы из этой кимберлитовой трубки после того, как в рамках бурения с целью оконтуривания кимберлитов будет выявлен целевой приповерхностный вулканикластический кимберлитовый материал, - говорится в сообщении. -… За этим последует программа отбора валовых проб на остальных четырех приоритетных трубках».

Lucapa также сообщила, что в свете весьма обнадеживающей добычи алмазов в ходе отбора проб в настоящее время геологическая группа Луло рассматривает другие кимберлиты с подтвержденными запасами на участке Кангидж, чтобы определить, следует ли включать какие-либо из них в программу по отбору валовых проб.

Район Кангидж был включен в программу разведки кимберлитов на Луло после извлечения 45 алмазов весом до 3,75 карата из проб, взятых из участка притока, впадающего в реку Какуйло.

На участке Кангидж находятся пять из 16 кимберлитовых трубок концессии Луло, которые, согласно техническому отчету 2019 года, являются наиболее перспективными в плане содержания алмазов. Они рассматриваются как потенциальные источники с высоким содержанием редких аллювиальных алмазов типа II, добываемых вниз по течению вдоль реки Какуйло.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished







Lucapa Diamond намерена начать программу по отбору проб в период с апреля по май, чтобы проверить первую из приоритетных кимберлитовых трубок на содержание алмазов на участке Кангидж (Canguige).В компании заявили, что мобильная буровая установка Hanjin в настоящее время была перемещена на третий из пяти приоритетных кимберлитов - L71 - после завершения бурения с целью оконтуривания кимберлитов L28 и L30. Как сообщается, в рамках этого бурения компании удалось пройти приповерхностный вулканикластический кимберлитовый материал, подходящий для программы отбора валовых проб.L71 находится примерно в 3 км от главного штрека, который проходит через концессию Луло (Lulo) площадью 3000 квадратных км в Анголе.