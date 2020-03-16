АЛРОСА утвердила кандидатов в новый состав Набсовета

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Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам заочного голосования 20 марта определил список кандидатов в новый состав Набсовета, который предстоит утвердить на годовом общем собрании акционеров в июне.В соответствии с предложениями акционеров компании утвержден список из 15 кандидатов:-Гордон Мария Владимировна – член Наблюдательного совета ПАО «Московская биржа», член Совета директоров ПАО «Полюс»;-Григорьева Евгения Васильевна – министр имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия);-Гурьева Наталья Филипповна – заместитель Главы администрации Муниципального района «Верхневилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия);-Дмитриев Кирилл Александрович – генеральный директор АО «Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций»;-Донец Андрей Иванович – первый заместитель генерального директора АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта»;-Иванов Сергей Сергеевич – генеральный директор – председатель правления АК «АЛРОСА» (ПАО);-Конов Дмитрий Владимирович – председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг»;-Местников Сергей Васильевич – генеральный директор НО «Целевой фонд будущих поколений РС(Я)»;-Моисеев Алексей Владимирович – заместитель Министра финансов Российской Федерации;-Носков Алексей Петрович – управляющий директор АО «Полюс Алдан»;-Николаев Айсен Сергеевич – Глава Республики Саха (Якутия);-Рашевский Владимир Валерьевич – Председатель Правления, Генеральный директор АО «СУЭК»;-Силуанов Антон Германович – Министр финансов Российской Федерации;-Солодов Владимир Викторович – Председатель Правительства Республики Саха (Якутия);-Федоров Олег Романович – член совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».Наблюдательный совет также вынес решение о кандидатах в Ревизионную комиссию и утвердил перечень вопросов для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров.Ранее также сообщалось, что Наблюдательный совет АЛРОСА на заочном заседании переизбрал Сергея Иванова на должность генерального директора – председателя правления компании сроком на пять лет. Решение было принято единогласно.