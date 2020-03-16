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25 февраля 2020

АЛРОСА утвердила кандидатов в новый состав Набсовета

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Новости

alrosa_logo.jpgНаблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам заочного голосования 20 марта определил список кандидатов в новый состав Набсовета, который предстоит утвердить на годовом общем собрании акционеров в июне.
В соответствии с предложениями акционеров компании утвержден список из 15 кандидатов:
-Гордон Мария Владимировна – член Наблюдательного совета ПАО «Московская биржа», член Совета директоров ПАО «Полюс»;
-Григорьева Евгения Васильевна – министр имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия);
-Гурьева Наталья Филипповна – заместитель Главы администрации Муниципального района «Верхневилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия);
-Дмитриев Кирилл Александрович – генеральный директор АО «Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций»;
-Донец Андрей Иванович – первый заместитель генерального директора АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта»;
-Иванов Сергей Сергеевич – генеральный директор – председатель правления АК «АЛРОСА» (ПАО);
-Конов Дмитрий Владимирович – председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг»;
-Местников Сергей Васильевич – генеральный директор НО «Целевой фонд будущих поколений РС(Я)»;
-Моисеев Алексей Владимирович – заместитель Министра финансов Российской Федерации;
-Носков Алексей Петрович – управляющий директор АО «Полюс Алдан»;
-Николаев Айсен Сергеевич – Глава Республики Саха (Якутия);
-Рашевский Владимир Валерьевич – Председатель Правления, Генеральный директор АО «СУЭК»;
-Силуанов Антон Германович – Министр финансов Российской Федерации;
-Солодов Владимир Викторович – Председатель Правительства Республики Саха (Якутия);
-Федоров Олег Романович – член совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».
Наблюдательный совет также вынес решение о кандидатах в Ревизионную комиссию и утвердил перечень вопросов для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров.
Ранее также сообщалось, что Наблюдательный совет АЛРОСА на заочном заседании переизбрал Сергея Иванова на должность генерального директора – председателя правления компании сроком на пять лет. Решение было принято единогласно.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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