Антверпенский аукцион по продаже алмазного сырья принес Grib Diamonds почти $20 млн

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Фото: Grib Diamonds

Компания Grib Diamonds провела очередной аукцион 23 марта 2020 года. В результате аукциона было продано 90% выставленных лотов на сумму около 20 млн долларов США. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, полученном Rough & Polished.Аукцион показал новый уровень цен, связанный с воздействием распространения инфекции коронавируса на Европу, США и другие регионы, отмечает Grib Diamonds. Снижение цен было ожидаемо вследствие снижения активности в основных центрах продаж и переработки алмазного сырья.«Наши клиенты работают с нами много лет, понимают и ценят возможность прозрачной покупки как в хорошие времена, когда цены высокие, так и в плохие времена, когда цены низкие. Возможность покупать по прозрачным рыночным ценам обеспечивает возможность прогнозирования расходов и прибыли участниками алмазного рынка. Клиенты также могут понимать стоимость своих запасов товара в новых условиях, это важная часть нашей сбытовой стратегии, и это позволяет нам понять, где рынок находится в периоды спада, а также позволяет нам быстро ориентироваться, когда рынок снова поднимается», - сказал Игорь Прохоренко, генеральный директор Grib Diamonds.