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25 февраля 2020

Signet cообщила об изменениях в бизнес-деятельности в условиях пандемии COVID-19

Сегодня
Новости
Компания Signet Jewelers Limited, крупнейший в мире розничный торговец ювелирными изделиями с бриллиантами, представила обновленную информацию о бизнес-деятельности в условиях пандемии коронавируса COVID-19.
«Здоровье и безопасность членов нашей команды и клиентов по-прежнему остаются нашим главным приоритетом. Из величайшего уважения к правительственным указаниям и рекомендациям ведущих чиновников здравоохранения мы временно закрыли наши физические объекты в Северной Америке. Персонал магазинов будет получать выплаты и пользоваться льготами до 4 апреля 2020 года в сочетании с базовой оплатой и оплачиваемым отпуском, после чего мы проведем дальнейшую оценку ситуации. Мы будем продолжать следовать рекомендациям правительства и чиновников здравоохранения при определении того, когда мы вновь откроем наши магазины», - заявила Вирджиния Дросос (Virginia C. Drosos), главный исполнительный директор.
По ее словам, «розничные торговцы уже испытывают на себе серьезные последствия воздействия COVID-19 на мировую экономику, и мы ожидаем дальнейшего сокращения потребительских расходов». «Мы быстро и настойчиво работаем над укреплением финансовой гибкости компании Signet, определением приоритетов инвестиций и сокращением капитальных и операционных расходов. Это будет включать в себя сокращение рабочего времени, отпусков и компенсационных выплат…», - заявила Дроcос. 

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Фото: Signet

Signet временно закрыла с 23 марта все свои магазины в Северной Америке. В их числе - Kay Jewelers, Zales, Jared, James Allen, Peoples и Piercing Pagoda banners, а также центры поддержки потребителей. Компания вновь откроет магазины, как только позволят условия.Тем не менее для сопровождения потребителей в наиболее значимые для них событийные моменты, от дней рождения до помолвок, остаются открытыми торговые онлайн-платформы Signet.


Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished
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