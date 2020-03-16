Николай Горохов назначен директором филиала АЛРОСА во Владивостоке

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Николай Горохов с 2001 года работал в «Якутском предприятии по торговле алмазами» — ЯПТА АЛРОСА. На новом посту он будет отвечать за организацию торгов продукции во Владивостоке, обеспечение логистических схем по доставке продукции, изучение рынка Китая, повышение эффективности работы филиала.«Поздравляю Николая Горохова с назначением на должность директора нашего дальневосточного филиала. Он продолжит деятельность, направленную на взаимодействие с клиентами из АТР и укрепление положительного имиджа АЛРОСА. Также благодарю Семена Лаврентьева за его работу и желаю успехов в новой должности», - прокомментировал назначения Евгений Агуреев, заместитель генерального директора АЛРОСА.Семен Лаврентьев, который руководил филиалом во Владивостоке с 2018 года, назначен директором Центра сортировки алмазов в Мирном.