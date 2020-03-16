Власти Сурата приняли решение о полном закрытии города

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В связи с тем что количество случаев заражения коронавирусом COVID -19 растет, власти Сурата приняли решение о закрытии всех организаций в городе с 22 по 31 марта 20 года, сообщает Times of India.Районная администрация выпустила рекомендацию для всех коммерческих учреждений, фабрик и магазинов по всему городу и округу, чтобы объявить рабочим и служащим об оплачиваемом отпуске в попытке ограничить распространение COVID-19 до 29 марта.Таким образом, сектор производства бриллиантов Сурата будет закрыт до 31 марта 2020 года.