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17 февраля 2020

Виновники происшествия на руднике Мир понесут наказание

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Два сотрудника, виновных в затоплении подземного рудника Мир компании АЛРОСА, были приговорены к лишению свободы на два с половиной года с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщает Российская газета, приводя слова и.о. старшего помощника руководителя регионального следственного управления Анны Колесник.  

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Фото: АЛРОСА


Кроме того, и.о. директора Мирнинского ГОКа Александр Кисиличин и бывший и.о. главного инженера этого предприятия Александр Манн лишены права занимать руководящие должности в течение трех лет. 
Уголовное преследование в отношении третьего обвиняемого, бывшего начальника подземного рудника "Мир" Алексея Бурксера прекращено в связи с его смертью, говорится в сообщении.
Кимберлитовая трубка «Мир» была открыта в 1955 году и разрабатывалась открытым способом вплоть до 2001 года. Подземный рудник «Мир» был введен в строй в августе 2009 года в присутствии Владимира Путина, бывшего в то время премьер-министром Российской Федерации. Строительство подземного рудника обошлось АЛРОСА в 22 млрд рублей. Его мощность составила 1 миллион тонн руды в год. Планировалось, что добыча алмазов на нем будет вестись в течение 30 с лишним лет, однако она прекратилась в августе 2017 года в связи с аварией, приведшей к его затоплению, в результате которого погибло 8 человек.
Для возмещения ущерба суд наложил арест на имущество и денежные средства обвиняемых.
Приговор в силу не вступил. 

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург


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