BMC Мумбаи закрывает торговый зал MDMA в Индийской алмазной бирже

Фото: BDB

Зал MDMA был закрыт полицией Махараштры в качестве меры предосторожности в связи с ростом случаев заражения коронавирусом в Мумбае.Торговая деятельность была приостановлена ​​до дальнейшего уведомления. BMC приняла решение не допускать большого скопления торговцев алмазами в зале.Согласно сообщениям средств массовой информации, остановка торговли повлияет на продажи алмазов на рынках Сурата. Алмазы оттуда направляются в BDB для торговли и отправки в зарубежные страны. Торговцы алмазами в Мумбае не смогут торговать алмазами, что, в свою очередь, также повлияет на трейдеров из Сурата.