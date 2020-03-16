Hublot и Rolex закрывают свои часовые производства в Швейцарии

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Фото: pasja1000 (Pixabay)



«В целях предосторожности и защиты нашего персонала мы решили пойти дальше текущих рекомендаций нашего правительства и на данный момент закрыть свою производственную площадку. Это временная мера, которая будет применяться до дальнейшего уведомления», - сообщили в Hublot.

«В целях предосторожности и защиты нашего персонала мы решили пойти дальше текущих рекомендаций нашего правительства и на данный момент закрыть свою производственную площадку. Это временная мера, которая будет применяться до дальнейшего уведомления», - сообщили в Hublot.





Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург На сегодняшний день в Европе зарегистрировано более 76 000 подтвержденных случаев COVID-19, в результате чего погибло более 3000 человек. Во всем мире число случаев превысило 190 000, а число погибших приближается к 8 000.



Известные во всем мире часовые компании Hublot и Rolex приняли решение о закрытии своих заводов в Швейцарии в связи с введением правительством этой страны жестких мер по борьбе с новым коронавирусом, сообщают средства массовой информации.