Hublot и Rolex закрывают свои часовые производства в Швейцарии

Известные во всем мире часовые компании Hublot и Rolex приняли решение о закрытии своих заводов в Швейцарии в связи с введением правительством этой страны жестких мер по борьбе с новым коронавирусом, сообщают средства массовой информации.
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«В целях предосторожности и защиты нашего персонала мы решили пойти дальше текущих рекомендаций нашего правительства и на данный момент закрыть свою производственную площадку. Это временная мера, которая будет применяться до дальнейшего уведомления», - сообщили в Hublot.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург