Gem получила $7,8 млн от продаж мелких алмазов, добытых на руднике Летсенг

Фото: Gem Diamonds

«Результаты тендера на мелкие алмазы, добытые на руднике Летсенг, являются стабильными, учитывая сложные обстоятельства, вызванные текущей ситуацией с Covid-19, при которых был проведен тендер, - сказал исполнительный директор компании Клиффорд Элфик (Clifford Elphick). - Мы намерены провести еще одни гибкие продажи партии крупных алмазов, добытых на Летсенг. В партии содержится много высококачественных алмазов».Gem Diamonds также сообщила, что ее крупный тендер алмазов, добытых на Ленсенг, который начался 16 марта и должен был завершиться на следующей неделе 25 марта, был отменен из-за коронавируса Covid-19.Проведение аукциона стало невозможным из-а трудностей с поездками и других ограничений, введенных правительством Бельгии и другими странами, где находятся клиентские компании, с целью предотвращения вспышки вируса.В Gem заявили, что для крупных и высококачественных алмазов будет введен гибкий тендер прямых продаж.Этот процесс продаж, согласно заявлению, будет включать прямые продажи, а также договоренности о партнерстве.«Любые алмазы, которые не продадутся в рамках гибкого процесса продаж, будут предложены для продажи позднее», - сказали в компании.