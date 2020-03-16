Lucapa добыла алмаз весом 64 карата на руднике Мотаэ

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Фото: Lucapa Diamond







Ранее на руднике также были произведены и другие камни, заслуживающие особого внимания, в частности голубой алмаз весом 0,3 карата, который показывает, что рудник Мотаэ содержит редкие алмазы типа IIb, на которые приходится менее 0,1% мирового производства алмазов.

Новый кимберлитовый рудник Мотаэ в Лесото производственной мощностью в 1,1 млн тонн руды в год начал коммерческую добычу в январе 2019 года.

В первый год производства было произведено более 30 000 каратов, в том числе 3 алмаза весом более 100 каратов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished Ранее на руднике также были произведены и другие камни, заслуживающие особого внимания, в частности голубой алмаз весом 0,3 карата, который показывает, что рудник Мотаэ содержит редкие алмазы типа IIb, на которые приходится менее 0,1% мирового производства алмазов.Новый кимберлитовый рудник Мотаэ в Лесото производственной мощностью в 1,1 млн тонн руды в год начал коммерческую добычу в январе 2019 года.В первый год производства было произведено более 30 000 каратов, в том числе 3 алмаза весом более 100 каратов.

Lucapa Diamond добыла высококачественный алмаз весом 64 карата типа Ila цвета D на руднике Мотаэ (Mothae) в Лесото, который принадлежит компании на 70%.В компании сообщили, что алмаз массой 64 карата является 12-м камнем весом более 50 каратов, добытым на этом руднике с начала промышленного производства в январе 2019 года, и еще раз подчеркивает статус Мотаэ как источника крупных и дорогих алмазов.