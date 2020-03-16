Botswana Diamonds начинает программу по отбору проб на проекте Марсфонтейн

Botswana Diamonds начала программу по отбору валовых проб в рамках своего проекта Марсфонтейн (Marsfontein) в Южной Африке.
В конце прошлого месяца компания заявила, что она пересекла кимберлит на проекте Марсфонтейн двумя из трех скважин (на глубине от 30 до 33 м и от 36 до 39 м).
Считается, что этот кимберлит связан с высококачественной кимберлитовой трубкой Марсфонтейн M1 и был идентифицирован как «представляющий высокий интерес».
Программа отбора валовых проб будет производиться на участке кимберлита того же типа, который был обнаружен в пробах.
«Обработка будет проводиться нашим подрядчиком по добыче алмазов Vutomi на близлежащем заводе по обработке алмазов с использованием двухэтапных процессов дробления, вибрационного стола, вращающихся барабанов и установок для извлечения алмазов путем жировой и рентгеновской сепарации», - сказали в Botswana Diamonds.
Компания, зарегистрированная на Лондонском рынке альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM) и Бомбейской фондовой бирже (Bombay Stock Exchange, BSE), заявила, что ситуация с коронавирусом в Южной Африке объявлена национальным бедствием.
Это, согласно заявлению Botswana, сильно повлияет на планирование проведения работ на проекте в ближайшие недели.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished