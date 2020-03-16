Алмазный сектор Сурата не будет остановлен из-за вспышки коронавируса

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Фото: Алмазная биржа Сурата

Участники индийской алмазной отрасли единогласно решили не прекращать ее работу, принимая во внимание нацеленные на перспективу интересы владельцев предприятий и рабочих, сообщает газета Times of India.Алмазная ассоциация Сурата (Surat Diamond Association, SDA) и Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) совместно организовали встречу участников отрасли, чтобы узнать их мнение относительно прекращения работы в городе в связи со вспышкой коронавируса.Большинство участников отрасли не высказались за ее закрытие и вместо этого предложили принять меры предосторожности на алмазных предприятиях, включая установку дезинфицирующих средств для рук, распределение масок для лица и регулярный скрининг работников и владельцев предприятий, чтобы остановить распространение коронавируса.Во время встречи было решено, что алмазные рынки в Варачхе и Махидхапуре будут работать с 11 до 18 часов и что торговцы алмазами должны избегать посещения рынков, когда у них нет никаких торговых дел. Динеш Навадия (Dinesh Navadia), региональный председатель GJEPC, в связи с этим сказал: «В отрасли занято около 550 000 рабочих, и закрытие будет означать, что они останутся без работы на 15 дней. В настоящее время отрасль работает с производительностью менее 40% из-за значительного сокращения экспортных заказов после вспышки коронавируса. Тем не менее владельцы предприятий не прекращают работу фабрик, чтобы сохранить занятость».Президент SDA Бабу Катхирия (Babu Kathiriya) заявил со своей стороны: «SDA будет проводить в отрасли информационную кампанию по мерам безопасности для борьбы со вспышкой коронавируса. В алмазном центре будут распространяться информационные брошюры с тем, чтобы поддерживаться осведомленность людей. Мы находимся в постоянном контакте с правительством штата и местными гражданскими органами».