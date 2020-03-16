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17 февраля 2020

Mountain Province отложила третьи алмазные торги из-за коронавируса

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Новости

Mountain Province Diamonds Inc. объявила, что в результате мероприятий по предотвращению распространения коронавируса в бельгийском Антверпене, где компания продает свои алмазы, ближайшие торги отложены до дальнейшего уведомления.  
Пандемия Covid-19 по-прежнему вынуждает чиновников здравоохранения принимать радикальные меры, чтобы замедлить распространение вируса. Бельгийский Антверпен только что объявил о закрытии с четверга, 19 марта, всех городских зданий и коммерческих объектов.  

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          Фото: Mountain Province


Таким образом, третьи торги компании в 2020 году откладываются до дальнейшего уведомления. Решение о проведении будущих продаж будет приниматься в зависимости от продолжительности установленных периодов закрытия объектов городской инфраструктуры. 
Mountain Province в этой беспрецедентной ситуации рассматривает варианты альтернативных способов продаж.
В настоящее время коронавирус не оказал негативного влияния на работу алмазной шахты Гачо Куэй (Gahcho Kué), поскольку за последние несколько недель были приняты многочисленные меры предосторожности для обеспечения, насколько это возможно, безопасной рабочей среды для всех сотрудников и подрядчиков, выезжающих на и покидающих объект, а также для вспомогательных офисов в Йеллоунайфе, Калгари и Торонто.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished


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