Mountain Province отложила третьи алмазные торги из-за коронавируса

Фото: Mountain Province

Таким образом, третьи торги компании в 2020 году откладываются до дальнейшего уведомления. Решение о проведении будущих продаж будет приниматься в зависимости от продолжительности установленных периодов закрытия объектов городской инфраструктуры.Mountain Province в этой беспрецедентной ситуации рассматривает варианты альтернативных способов продаж.В настоящее время коронавирус не оказал негативного влияния на работу алмазной шахты Гачо Куэй (Gahcho Kué), поскольку за последние несколько недель были приняты многочисленные меры предосторожности для обеспечения, насколько это возможно, безопасной рабочей среды для всех сотрудников и подрядчиков, выезжающих на и покидающих объект, а также для вспомогательных офисов в Йеллоунайфе, Калгари и Торонто.